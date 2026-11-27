У США частка схвалених заяв за програмою EB-1A, призначеною для людей із винятковими здібностями, до середини 2026 року знизилася до 32%. Наприкінці адміністрації Джо Байдена цей показник становив 75%, повідомляє The Independent з посиланням на федеральні імміграційні дані.

Менше схвалених заяв

У перші три квартали 2026 фінансового року візу отримали близько 5 200 людей. За аналогічний період 2024 фінансового року таких було майже 8 900.

Віза EB-1A, яку іноді називають «візою Ейнштейна», відкриває шлях до отримання грін-карти людям із національним або міжнародним визнанням у науці, мистецтві, освіті, бізнесі чи спорті. Заявник зазвичай має відповідати щонайменше трьом із десяти критеріїв або підтвердити значне досягнення, зокрема олімпійську медаль чи премію «Оскар». Після цього імміграційні офіцери проводять остаточну оцінку всіх доказів.

Оцінки юристів

Імміграційні адвокати заявляють, що дедалі частіше отримують відмови навіть у справах кандидатів із суттєвими професійними досягненнями. За їхніми словами, частина юридичних фірм через велику кількість відмов перестала брати такі справи.

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Адвокатка Рейчел Баскін вважає, що рішення щодо відповідності критеріям стали більш суб’єктивними. Керівник напряму аналітики та стратегії компанії Lawfully Фінн Рейнольдс також припустив, що на показники могли вплинути як посилена перевірка заяв, так і збільшення кількості слабко підготовлених петицій, зокрема створених із застосуванням штучного інтелекту або типових шаблонів.

Програма, якою скористалася Меланія Трамп

Меланія Трамп отримала статус постійної резидентки через програму EB-1 у 2001 році, коли працювала моделлю. У 2018 році The Washington Post ставив під сумнів, чи відповідала її кар’єра високим вимогам програми.

За оцінкою Рейнольдса, у четвертому кварталі 2026 фінансового року частка схвалених заяв може знизитися приблизно до 27%. The Independent звернувся по коментар до Міністерства внутрішньої безпеки США, Білого дому та офісу першої леді.

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