Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США оновило правило конфіденційності HIPAA, щоб спростити пацієнтам доступ до власних медичних записів і обмін даними. Максимальний строк, у який суб’єкти, на яких поширюється дія правила, мають відповісти на запит пацієнта, скоротили з 30 до 15 днів, повідомляє STAT News.

Доступ пацієнтів до даних

Оновлення правила HIPAA також забороняє висувати необґрунтовані вимоги до людей, які хочуть підтвердити свою особу для отримання медичної інформації. За словами Лусії Севідж, колишньої директорки з питань конфіденційності в Офісі національного координатора з медичних ІТ при HHS, близько двох третин змісту правила присвячено проблемі індивідуального доступу до записів.

Зміни мають полегшити обмін інформацією про здоров’я для координації лікування між медичними працівниками, а також для пацієнтів, які хочуть отримувати та передавати власні дані.

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Стандарти для застосунків

Правило також установлює стандарти доступу до медичних записів через нову визначену категорію інструментів — персональні медичні застосунки. До них можуть належати застосунки для підтримання здоров’я та сервіси, пов’язані з фітнес-трекерами.

Офіс громадянських прав Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США вперше запропонував зміни до правила у січні 2021 року. Остаточну редакцію оновлення відомство оприлюднило в понеділок.

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