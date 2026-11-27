Дослідники Стенфордського університету у США створили нанодроти з фосфіду ніобію завтовшки шість нанометрів, які потенційно можуть замінити мідні з’єднання у мікрочипах. Особливість матеріалу полягає в тому, що зі зменшенням товщини дроту його електропровідність зростає, повідомляє Der Spiegel.

Проблема мідних з’єднань

Сучасні мікрочипи містять кілометри тонких мідних дротів. Їх поступово зменшували, щоб підвищити продуктивність чипів, однак зі зменшенням товщини мідь гірше проводить електрику. Найтонші мідні дроти, які використовують у мікрочипах, мають товщину приблизно від 10 до 16 нанометрів.

Фосфід ніобію є неорганічною сполукою ніобію та фосфору. У створених із неї дротах зовнішні частини проводять струм краще за внутрішні. Тому під час мініатюризації внесок поверхневих шарів у проходження струму збільшується, а загальна провідність нанодроту поліпшується.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливе застосування

За подальшого розвитку технології такі нанодроти можуть дати змогу створювати менші, швидші та продуктивніші чипи. Вони також потенційно споживатимуть менше енергії, оскільки виділятимуть менше тепла.

Провідний автор статті про дослідження, опублікованої в журналі Nature, професор електротехніки Стенфордського університету Ерік Поп назвав результат роботи своєї команди проривом. За його словами, етапи виготовлення сумісні з наявними промисловими процесами, що може полегшити комерціалізацію технології.

Головна наукова співробітниця National High Magnetic Field Laboratory і колишня президентка Американського фізичного товариства Лора Грін, яка не брала участі в роботі, також вважає розробку потенційно проривною. Експерти припускають, що матеріал зрештою може допомогти зменшити розміри центрів обробки даних для штучного інтелекту та їхню потребу в охолоджувальній воді.

Читай нас у