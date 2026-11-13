У США створили атлас понад 850 тисяч клітин при раку грудей — News-Medical

Дослідники Центру раку MD Anderson Техаського університету у США створили детальний атлас клітинного середовища протокової карциноми in situ (DCIS) — найпоширенішої передінвазивної форми раку грудей, яку також називають раком нульової стадії. Науковці проаналізували понад 850 тисяч клітин зі зразків нормальної тканини молочної залози, DCIS та інвазивного раку грудей, повідомляє News-Medical.

Що вивчали дослідники

DCIS виникає, коли атипові клітини розростаються всередині молочних проток, але ще не поширилися на прилеглі тканини. Не всі такі ураження згодом стають інвазивним раком, тому визначення ризику для конкретних пацієнток залишається складним. Генетичні зміни при DCIS уже досліджували, однак про мікросередовище пухлини — сукупність імунних клітин, кровоносних судин та тканинних клітин довкола ураження — відомо менше.

Які зміни виявив атлас

Для дослідження застосували технології одноклітинного та просторового профілювання. Автори повідомили про значні зміни як у ракових клітинах, так і в навколишньому мікросередовищі в міру прогресування хвороби. За їхніми висновками, деякі біологічні ознаки, пов’язані з інвазивним раком грудей, можуть з’являтися раніше, ніж вважали до цього.

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Також науковці описали раніше невідомі кільцеподібні структури, які назвали раковими стромальними петлями. Вони складаються з підтримувальних тканинних і судинних клітин, оточують осередки DCIS та, за даними дослідження, створюють умови, сприятливі для росту пухлини.

Роботу опублікували в журналі Science. Дослідники зазначили, що результати потребують подальшої перевірки, зокрема для оцінки того, чи допоможуть виявлені клітинні ознаки передбачати, які осередки DCIS мають вищу ймовірність переходу в інвазивну форму захворювання.

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