Науковці розробили у США гідрогель, який під час згинання та розтягування зміцнюється саме в місцях найбільшого навантаження. Старший автор дослідження — хімік Ченфен Ке з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature Materials, повідомляє ScienceAlert.

Рухомі молекулярні кільця

Новий матеріал є гідрогелем — м’якою гнучкою речовиною, насиченою водою. Його виготовили з циклодекстринів і поліетиленгліколю (PEG). Циклодекстрини — кільцеподібні молекули цукру, які отримують із крохмалю, а PEG здатний утримувати воду.

Структура гідрогелю нагадує іграшку з намистинами, що ковзають по дроту. Ланцюги PEG утворюють основу, вздовж якої можуть переміщуватися кільця циклодекстрину. Під дією навантаження ці кільця залишають початкові скупчення, перерозподіляються в зонах напруження та роблять полімерну мережу більш впорядкованою.

За словами Ке, полімери в гідрогелі стають одноріднішими й організованішими, тому матеріал зміцнюється саме там, де виникає навантаження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випробування та властивості

Для перевірки властивостей гідрогель нанесли на коліноподібний суглоб та провели 12 тисяч циклів згинання. Під час експерименту матеріал перебував у силіконовій олії, щоб не висихати. Дослідники встановили, що жорсткість, міцність на розтяг і стійкість до руйнування зростали до десяти разів, а модуль Юнга за певних умов збільшувався більш ніж у 20 разів.

Додаткове використання ультразвуку під час розтягування підвищувало здатність гелю розтягуватися та опір розриву, оскільки сприяло організації цукрових кілець. В іншій версії матеріалу зі звислими ланцюгами PEG гідрогель під навантаженням забирав циклодекстрини з хімічного розчину, імітуючи зміцнення біологічних тканин.

Матеріал можна друкувати на 3D-принтері. Його структуру також можна змінити за допомогою розчинника, фактично «стерти» попередню механічну пам’ять і знову налаштувати її на інший тип навантажень. Автори розглядають можливе застосування розробки, зокрема у біомедичних імплантах.

Читай нас у