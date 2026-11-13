У США створили модель серцевої тканини для вивчення кардіоміопатії — News-Medical

Дослідники Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США, створили мініатюрну модель людської серцевої тканини для вивчення спадкової десмін-асоційованої кардіоміопатії, пов’язаної з мутаціями гена CRYAB. Модель відтворює концентрацію мутантного білка, близьку до рівня в організмі людини. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане 11 листопада в журналі Science Advances.

Модель із механічним навантаженням

Десмін-асоційована кардіоміопатія є спадковою хворобою серцевого м’яза, яка, за наведеними даними, вражає приблизно одну людину з 2 тисяч у світі. Вона пов’язана з мутаціями в генах, що кодують десмін або його білок-шаперон αB-кристалін, відомий як CRYAB. Як вважають дослідники, такі зміни можуть спричиняти неправильне згортання десміну та утворення токсичних білкових скупчень у клітинах серцевого м’яза.

Для створення моделі команда використала індуковані плюрипотентні стовбурові клітини людини з відредагованим геном, які експресували мутантний варіант CRYAB. Із отриманих кардіоміоцитів науковці сформували мікроінженерні серцеві тканини. У цій системі клітини зазнавали механічного навантаження та скорочувалися проти опору, подібно до того, як це відбувається у серці.

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Агрегація десміну та кальцієва регуляція

На відміну від кардіоміоцитів, вирощених на пласких лабораторних поверхнях, клітини в тканинній моделі виробляли десмін і організовували його подібно до клітин людського серця. У зразках із мутацією дослідники виявили більше скупчень десміну та його змінене розташування.

Додаткові тести показали, що тканини з агрегацією десміну також мали порушення кальцієвої регуляції. Автори вказують, що це може бути одним із чинників ослаблення скорочень серцевої тканини за цієї форми кардіоміопатії. Наступним кроком вони назвали з’ясування того, які саме білки, залучені до кальцієвої регуляції, працюють неправильно та чи потрапляють вони до токсичних білкових агрегатів.

Перевірка потенційного лікування

Науковці також випробували препарат, що пригнічує сигнальний шлях JAK-STAT. Раніше його тестували на кардіоміоцитах щурів у двовимірній культурі, де він сприяв зменшенню агрегатів десміну. У новій моделі мала доза препарату покращувала скорочення мутантних клітин, особливо за вищої частоти, однак не відновлювала їх до рівня здорових зразків. За високої дози засіб виявився токсичним і для здорових, і для мутантних клітин.

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