У США тривають імміграційні затримання після перемоги демократів — The Hindu

У США імміграційні затримання продовжилися після того, як демократи здобули контроль над наступним Конгресом на проміжних виборах. Президент Дональд Трамп заявив, що його депортаційна кампанія могла бути надто жорсткою, однак міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін повідомив, що накази не змінилися, а депортації триватимуть, пише The Hindu.

В інтерв’ю CBS News, записаному 6 листопада, Трамп сказав, що хотів би досягти домовленостей із демократами щодо імміграції. За кілька годин після цього він призначив Стівена Міллера, якого видання називає архітектором його жорсткої імміграційної політики, новим главою апарату Білого дому.

Події в Лос-Анджелесі та Флориді

У Лос-Анджелесі вранці 7 листопада імміграційні службовці в масках і бронежилетах заблокували під’їзд до відділення невідкладної допомоги лікарні Adventist Health White Memorial Medical Center. Міністерство внутрішньої безпеки не пояснило їхньої присутності. Водночас прокурор Міністерства юстиції в Лос-Анджелесі Білл Ессейлі заявив, що агенти доставили затриманого для медичної допомоги, а двох людей затримали за напад на федеральних агентів.

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Лікарня заявила, що не бере участі в імміграційному контролі та не дозволить, щоб такі дії завадили догляду й безпеці пацієнтів. Активісти також повідомляли про затримання в Каліфорнії, Мічигані та Массачусетсі. Координаторка American Friends Service Committee Марія Більбао сказала, що після виборів щодня отримувала щонайменше один дзвінок від затриманої людини у Південній Флориді.

Затримання шукачів притулку

В аеропорту Фінікса 7 листопада затримали подружжя з Аргентини — Густаво Романелло та Агустіна Бачегу, які прямували на похорон. За словами друга родини Джонатана Бетчелора, чоловіки мають дозволи на роботу та очікують розгляду заяв про надання притулку. Обидва залишаються в центрах утримання, а Міністерство внутрішньої безпеки не надало оперативного коментаря щодо цього випадку.

У центральній Алабамі затримали 19-річних братів-близнюків Луїса та Карлоса Орта-Санторо з Венесуели, коли вони поверталися до коледжу. Родичі стверджують, що брати мають чинні дозволи на роботу, подані заяви про притулок і не мають судимостей. Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що вони легально в’їхали до країни, але перевищили дозволений строк перебування; їхню справу розглядатиме імміграційний суд.

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