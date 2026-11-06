У США трьох обвинувачують у шахрайстві з ШІ на $129 млн — CBS News

У США трьом людям висунули обвинувачення у шахрайстві з використанням штучного інтелекту, яке, за даними прокуратури, могло дати змогу викрасти у компаній близько 129 млн доларів. Як повідомляє CBS News, Джейкобу Соаллу, Шерон Хазан і Гаю Шитріту також інкримінують відмивання коштів та викрадення особистих даних за обтяжувальних обставин.

Імітація керівників і адвокатів

Згідно з обвинувальним актом, упродовж понад півтора року фігуранти схеми націлювалися на тисячі компаній у різних країнах. Серед потерпілих у судових документах названо лікарняні системи у штатах Міссурі та Каліфорнія, банк у Род-Айленді, британську фінтех-компанію, компанію взаємних фондів у Массачусетсі та виробника кормів для тварин у Флориді.

За версією слідства, учасники схеми часто зверталися до бухгалтерських підрозділів компаній. Вони надсилали працівникам електронні листи нібито від імені генеральних директорів із проханням допомогти провести конфіденційну фінансову операцію. Після цього організовували телефонні або відеодзвінки, під час яких за допомогою ШІ імітували голос, а іноді й зображення керівника.

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Кошти конвертували у криптовалюту

Далі працівникам пропонували зв'язатися з нібито адвокатом великої юридичної фірми, якого, за даними матеріалів справи, також імітували учасники схеми. Соалл, за даними прокуратури, переважно видавав себе за адвокатів із Великої Британії та користувався написаним від руки сценарієм розмови під назвою «Lawyer Call».

Особа, яка видавала себе за адвоката, наказувала працівникам переказувати великі суми на банківські рахунки в різних країнах, стверджують у матеріалах справи. Потім кошти нібито конвертували у криптовалюту, щоб приховати їхнє походження, та розподіляли між трьома обвинуваченими й іншими причетними особами.

Соалла та Хазан затримали в Іспанії, а Шитріта — у Великій Британії. Запити США про екстрадицію всіх трьох ще перебувають на розгляді. У разі визнання вини їм може загрожувати до 20 років ув'язнення, а обвинувачення у викраденні особистих даних за обтяжувальних обставин передбачає максимальне покарання до двох років ув'язнення.

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