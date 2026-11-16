У США ультраоброблена їжа пов’язана з ризиком серцевої недостатності — Jerusalem Post

У США аналіз даних 6531 дорослого віком від 45 до 84 років без серцево-судинних захворювань виявив зв’язок між споживанням ультраоброблених продуктів і вищим ризиком розвитку серцевої недостатності. Кожна додаткова щоденна порція таких продуктів була пов’язана приблизно з 5% вищим відносним ризиком, повідомляє Jerusalem Post.

Дані дослідження

Аналіз опублікували 9 листопада в журналі JACC: Heart Failure. Для класифікації продуктів науковці застосували систему Nova. Виявлений зв’язок переважно був зумовлений випадками серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду.

За цього стану головна насосна камера серця стає надто жорсткою, щоб належно розслаблятися та наповнюватися кров’ю між скороченнями. Національний інститут серця, легень і крові США відносить високий артеріальний тиск, ожиріння та діабет до станів, які можуть сприяти цьому виду серцевої недостатності.

Роль абдомінального жиру

Співвідношення окружності талії до зросту, яке використовують для оцінки абдомінального жиру, статистично пояснювало приблизно половину виявленого зв’язку з серцевою недостатністю загалом. Це може вказувати на роль механізмів, пов’язаних з ожирінням.

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Водночас дослідження має спостережний характер і не доводить, що ультраоброблені продукти безпосередньо спричинили серцеву недостатність. На результати також могли вплинути інші відмінності в харчуванні або способі життя учасників.

Відмінності між продуктами

Ультраоброблені продукти суттєво відрізняються за складом. Американська кардіологічна асоціація зазначає, що до здорового раціону можуть входити деякі цільнозернові хліби, йогурти з низьким вмістом цукру та горіхові пасти. Водночас багато продуктів цієї категорії містять значну кількість насичених жирів, доданого цукру або натрію.

Американська кардіологічна асоціація у рекомендаціях щодо харчування радить надавати перевагу мінімально обробленим продуктам, а також вживати овочі, фрукти, цільнозернові продукти, корисні джерела білка й ненасичені жири. Організація також рекомендує обмежувати доданий цукор і натрій.

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