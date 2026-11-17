Дослідники на чолі з Університетом Техасу в Остіні, США, випробували м’який переносний пластир NEUSLeeP, який за допомогою ультразвуку стимулює глибинні ділянки мозку, пов’язані зі сном. У дослідженні за участю 28 людей пристрій скоротив середній час до настання REM-сну — фази сну зі швидкими рухами очей — на 43 хвилини та збільшив тривалість цієї фази приблизно на 16 хвилин.

Стимуляція та моніторинг мозкової активності

Пластир кріпиться до шкіри та поєднує ультразвукову стимуляцію з електродами, які в реальному часі відстежують активність мозку. Це дає змогу одночасно впливати на ділянки, залучені до регуляції сну, й фіксувати реакцію мозку. Ультразвук — це звукова енергія з частотами, яких людина не чує; технологія розрахована на вплив на потрібні зони без хірургічного втручання.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, наводить ScienceDaily. Поліпшення показників REM-сну зафіксували як у людей без проблем зі сном, так і в учасників із певними труднощами зі сном. Добровольці також повідомили, що пластир було комфортно носити, а небажані ефекти були мінімальними.

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Що ще виявили дослідники

REM-сон пов’язують з обробкою емоцій, закріпленням спогадів і пристосуванням до стресу. Порушення цієї фази асоціюють із депресією, тривожністю та посттравматичним стресовим розладом.

Серед здорових учасників ультразвукова стимуляція також поліпшила варіабельність серцевого ритму — показник природних змін інтервалів між послідовними серцевими скороченнями, що відображає реакцію нервової системи на стрес. Візуалізація мозку виявила зміни в нейронних мережах, пов’язаних з емоційною обробкою.

Науковці наголошують, що вибірка була невеликою, тому потрібні більші клінічні випробування, аби перевірити сталість ефекту та його тривалість. Команда планує дослідження за участю людей із посттравматичним стресовим розладом, депресією та хронічним безсонням. Водночас дослідники ще не встановили, чи здатен NEUSLeeP поліпшувати симптоми психічних розладів.

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