У США після серії технічних збоїв зріс попит на електрогенератори, харчові запаси й інші товари для підготовки до криз. За даними Der Spiegel, який посилається на аналіз інвестиційного банку Mizuho Securities, станом на вечір неділі в американського гуртового продавця Costco не було в наявності більшості дорогих моделей генераторів.

Попит на товари для кризових ситуацій

Аналітик Mizuho Securities Девід Беллінгер пов’язав активні закупівлі з нещодавніми проблемами в роботі сервісів Microsoft і перебоями в авіасполученні США. Додатковим чинником, за його оцінкою, стали апокаліптичні припущення, що поширювалися в соціальних мережах. Споживачі також активніше купували харчові запаси.

Протягом останніх днів у США сталася низка технічних несправностей. Спочатку вийшли з ладу важливі сервіси Microsoft. Згодом серйозний збій у Федеральному авіаційному управлінні США (FAA) тимчасово паралізував авіасполучення по країні. Пізніше повідомляли про проблеми в кількох великих банках, авіакомпанії United Airlines та Apple. Перебої також торкнулися внутрішньої комунікаційної мережі Агентства національної безпеки США.

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Влада не бачить ознак кібератаки

Часова близькість інцидентів спричинила в соцмережах припущення про можливу масштабну кібератаку. Як повідомляла газета The Wall Street Journal із посиланням на дані аналітичної компанії Exolyt, відео в TikTok із позначкою «кібератака» набрали мільйони переглядів. NBC також інформував про створені за допомогою ШІ ролики, які попереджали про масштабні відключення електроенергії та хаос і закликали готувати запаси.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що немає ознак зв’язку між збоями або причетності до них хакерів, злочинців чи іноземних держав. Компанії та відомства, яких торкнулися інциденти, пояснювали їх технічними проблемами. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також сказав Fox News, що не бачить ознак наближення кризи, хоча закликав бути готовими до різних обставин.

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