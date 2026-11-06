У США в жовтні створили 165 тисяч робочих місць — The Guardian

У США в жовтні економіка додала 165 тисяч робочих місць, а рівень безробіття дещо знизився — до 4,1%. Дані Бюро статистики праці США перевершили очікування економістів, які описували ситуацію на ринку праці як період повільного найму та незначної кількості звільнень, повідомляє The Guardian.

Перегляд даних і галузі зростання

Початкові оцінки приросту зайнятості за серпень і вересень переглянули в бік підвищення сукупно на 84 тисячі робочих місць. Зростання зайнятості в жовтні зафіксували у сфері охорони здоров’я, транспорті, складському господарстві та промисловості.

Інші оприлюднені цього тижня показники також свідчили про стабільність зайнятості. Кількість звільнень у вересні стала найнижчою за півтора року. Компанія Challenger, Gray & Christmas зафіксувала в жовтні трохи менш як 44 тисячі звільнень — на 71% менше, ніж у жовтні торік.

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Зарплати та інфляція

Середня погодинна оплата праці зросла в річному обчисленні на 3,1%, що трохи перевищило показник попереднього місяця. Водночас в останні місяці інфляція переважно випереджала темпи зростання зарплат. У вересні річний темп інфляції становив 3,7%.

У вересні Федеральна резервна система вперше з 2023 року підвищила процентні ставки до діапазону 3,75–4%, пославшись на інфляцію. На жовтневому засіданні регулятор залишив ставки без змін, однак економісти очікують ще одного підвищення на засіданні в грудні.

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