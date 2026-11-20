У Сіетлі, США, експериментальна генетично ослаблена вакцина проти малярії PfSPZ-LARC2 показала 87% ефективності у запобіганні інфекції під час клінічного випробування першої фази. Із 22 учасників, яких через 12–16 тижнів після останньої дози навмисно піддали контрольованому зараженню малярійним паразитом, інфекцію виявили у двох із 15 щеплених. Усі семеро учасників групи плацебо інфікувалися.

Як повідомляє News-Medical, усіх інфікованих учасників оперативно та безпечно пролікували. За даними дослідників, вакцину також добре переносили учасники дослідження.

Випробування з контрольованим зараженням

Результати представили на щорічній зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни у Вашингтоні. Випробування проводили UW Medicine та партнери в межах Консорціуму клінічних досліджень інфекційних хвороб за підтримки Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. Набір учасників розпочався влітку 2025 року.

Дослідницький дизайн передбачав навмисне зараження вакцинованих добровольців і учасників групи плацебо живими паразитами малярії в ретельно контрольованих умовах. Це дало змогу безпосередньо порівняти частоту інфекцій у двох групах.

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Як працює кандидатна вакцина

PfSPZ-LARC2 є живою ослабленою вакциною на основі цілого паразита. Вона знайомить імунну систему з широким набором білків паразита, який спочатку розвивається подібно до звичайного збудника малярії. Водночас два генетичні видалення зупиняють його подальший розвиток на печінковій стадії.

Для контрольованого зараження використали штам паразита, відмінний від вакцинного: вакцинний штам походив із Західної Африки, а штам для зараження — з Бразилії. Такий дизайн перевіряв, чи здатна вакцина забезпечувати тривалий захист проти різних штамів Plasmodium falciparum.

Ослаблений штам створили в лабораторії Стефана Каппе в Seattle Children’s, а компанія Sanaria Inc. надалі розробила його, виготовила та довела до клінічної стадії.

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