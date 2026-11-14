У США відклали можливу депортацію десятків афганців — The Guardian

У США кільком афганцям, яких могли включити до рейсу для депортації через Пакистан до Афганістану, у виданих їм документах більше не зазначали конкретної дати виїзду. Деяких затриманих також перевели з центрів підготовки до видворення до місць тривалого утримання. На думку імміграційних адвокатів, це може свідчити, що їх не примушуватимуть залишити країну найближчими днями. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше федеральний суддя тимчасово заблокував виліт рейсу, який мав доправити групу афганців до Афганістану або сусіднього Пакистану. За даними The New York Times, до групи входять понад 150 афганців. Associated Press раніше повідомляло, що влада США планувала доправити затриманих до Афганістану через Пакистан.

Побоювання щодо повернення

Після завершення дії тимчасової судової заборони імміграційні адвокати та активісти побоювалися, що депортації можуть відбутися протягом тижня від 16 листопада. Засновник коаліції #AfghanEvac Шон ВанДайвер заявив, що люди відчули нестійке полегшення, оскільки влада не надала чіткої інформації про їхню подальшу долю.

Серед імовірних пасажирів заблокованого рейсу були афганці, чиї родичі допомагали американським військовим, жінки, щонайменше один гей, а також представники етнічної меншини хазарейців. Деякі з них заявляли, що раніше зазнали побиття з боку «Талібану».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правозахисна організація Human Rights First попередила про серйозні системні ризики для афганців, яких повертають до Афганістану. Серед них вона назвала свавільні затримання, страти, публічне бичування, насильство з помсти та обмеження основних свобод жінок і дівчат.

Реакція влади і Конгресу

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що виконує всі законні судові рішення. Водночас Імміграційна та митна служба США не коментує і не підтверджує заплановані операції з видворення, посилаючись на операційну безпеку та безпеку працівників.

Понад 60 членів Конгресу звернулися до Міністерства внутрішньої безпеки та Державного департаменту із закликом скасувати рейси для депортації афганців або іранців до їхніх країн — безпосередньо чи через інші держави. У листі наголошується, що США не можуть повертати людей до країни, де їм загрожують тортури, лише через проміжну зупинку рейсу.

За даними видання, афганці, яких планували депортувати, імовірно, мають остаточні накази про видворення, що юридично дозволяє їхню депортацію. Водночас критики цієї політики зазначають: відмова в притулку або нездатність довести обґрунтований страх повернення не означає відсутності серйозних ризиків для людини в Афганістані.

Читай нас у