У США відкликали медову добавку з незадекларованим тадалафілом — The Hill

У США каліфорнійська компанія Eros Apothecary відкликала дієтичну добавку Candy Power For Man Organic Honey після того, як лабораторне тестування FDA виявило в продукті незадекларований тадалафіл. Речовину не було зазначено на маркуванні, а тадалафіл застосовують для лікування еректильної дисфункції.

Результати лабораторної перевірки

Як повідомляє The Hill з посиланням на повідомлення FDA, відкликання розпочали після того, як лабораторні тести регулятора виявили тадалафіл у добавці. Споживачам рекомендували негайно припинити використання Candy Power For Man та утилізувати залишки продукту. Тим, хто мав проблеми зі здоров’ям після використання добавки, порадили звернутися до медичного працівника.

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Де продавали продукт

За даними FDA, продукт продавали на eBay з 27 квітня до 20 липня. Добавка була упакована в жовту та помаранчеву упаковку.

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