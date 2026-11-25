У США компанія Golden State Medical Supply Inc. добровільно відкликала по всій країні партію таблеток ібупрофену дозуванням 800 мг через можливе забруднення частинками алюмінію. Відкликання стосується лише партії з номером GS069303.

Які препарати відкликають

Йдеться про 800-міліграмові таблетки ібупрофену бренду Golden State Medical Supply Inc. Потенційні частинки алюмінію локалізовані на поверхні таблеток. Як повідомляє The Hill, FDA попередило про можливі ризики у разі подальшого використання препарату.

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Можливі ризики та повернення партії

За даними Управління з контролю за продуктами й ліками США, частинки можуть спричинити незначне подразнення або садна слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, зокрема шлунка чи кишківника. Водночас у FDA зазначили, що імовірність небажаної реакції після використання цього ібупрофену є низькою через малий розмір виявлених частинок.

Цю партію продали компанії з постачання медичних товарів McKesson. Їй порадили ізолювати препарати, яких стосується відкликання, та повернути їх Golden State Medical Supply Inc. Для додаткової інформації щодо відкликання можна звернутися до компанії електронною поштою.

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