У США відновили польоти після майже п’ятигодинної зупинки — France 24

У США відновили авіарейси після майже п’ятигодинної загальнонаціональної зупинки польотів. За даними France 24, після поновлення польотів пасажири все ще чекали та намагалися дістатися пунктів призначення. Ситуацію ускладнили масові затримки й скасування рейсів.

Проблеми після відновлення

У відеорепортажі йдеться, що відновлення польотів не завершило проблем для мандрівників. Їм доводилося долати складнощі з організацією поїздок після загальнонаціональної зупинки. У матеріалі ці труднощі описано як логістичні. Йдеться не про нове припинення польотів, а про проблеми, що збереглися після їх відновлення.

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Відеорепортаж France 24

France 24 оприлюднив матеріал 15 листопада 2026 року. Автор відеорепортажу — Симон Моріц. Тривалість відео на сторінці становить 1 хвилину 32 секунди. У короткому описі акцент зроблено на становищі пасажирів після відновлення рейсів. Це відеоматеріал про перебіг ситуації в американському авіасполученні.

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