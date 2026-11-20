Дослідники Медичного коледжу Університету Цинциннаті у США виявили в ізольованих скелетних м’язах мишей шлях поглинання глюкози з крові, який працює без інсуліну. Результати дослідження опублікували в журналі Communications Biology, повідомляє News-Medical.

Механізм, відмінний від GLUT4

Автори назвали виявлений механізм mSGLT. Він має властивості, подібні до SGLT2 — транспортера глюкози в нирках, на який діють поширені препарати для зниження рівня цукру в крові. Водночас науковці ще мають встановити конкретні ген і білок, що відповідають за роботу mSGLT у м’язах.

Щоб виявити цей шлях, команда розробила спосіб вимірювати поглинання глюкози м’язовою тканиною без інсуліну. Дослідники використали похідні глюкози, які переносять транспортери типу SGLT, але не білок GLUT4. Ізольовані м’язи мишей електрично стимулювали до скорочення, імітуючи роботу м’язів. За умов без інсуліну м’язи поглинали глюкозу через механізм, не пов’язаний із GLUT4.

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Значення для контролю глюкози

Скелетні м’язи становлять близько 40% маси людського тіла й відіграють важливу роль у регуляції рівня глюкози. Після їжі інсулін стимулює м’язи поглинати та запасати до 90% спожитої глюкози через GLUT4. Під час фізичного навантаження або стресу активні м’язи можуть поглинати глюкозу значно інтенсивніше, щоб забезпечити скорочення енергією.

Разом із фахівцями Медичної школи Ікана при Маунт-Сінаї науковці також розробили метод вимірювання поглинання глюкози за допомогою мас-спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою. Наступним етапом стане визначення молекулярної природи mSGLT і перевірка, чи може вплив на цей шлях поліпшити регуляцію рівня цукру в крові.

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