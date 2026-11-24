У США Центральне розвідувальне управління та Офіс директора національної розвідки нещодавно виявили порушення кібербезпеки, внаслідок якого стала доступною частина несекретної інформації. Про це з посиланням на The New York Times, яка цитує обізнаних із ситуацією людей, повідомляє Channel NewsAsia.

Мережа відкритих матеріалів

За даними NYT, несанкціоновані втручання торкнулися мережі, яку використовували для пошуку розвідувально важливої інформації у публічних матеріалах без грифа секретності.

Йдеться про мережу, призначену для аналізу відкритих несекретних джерел і пошуку в них даних, що можуть становити розвідувальний інтерес.

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Деталі інциденту

Яку саме інформацію було скомпрометовано, наразі неясно. У повідомленні NYT не наведено подробиць про обсяг даних, яких міг торкнутися інцидент.

Інформація про порушення кібербезпеки ґрунтується на даних людей, знайомих із ситуацією, яких цитує The New York Times.

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