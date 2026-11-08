У США виявили майже 200 проєктів трубопроводів — The Guardian

У США федеральні документи засвідчили наявність майже 200 запланованих або вже реалізовуваних проєктів трубопроводів загальною протяжністю близько 27 тисяч кілометрів. Частина з них може постачати природний газ для електростанцій, які пропонують збудувати для датацентрів, повідомляє The Guardian з посиланням на звіт Environmental Integrity Project.

Попит датацентрів і експорт газу

Автори звіту пов’язують активізацію трубопровідних проєктів із попитом датацентрів на електроенергію, а також зі зростанням потреби в експорті природного газу на тлі воєн в Україні та Ірані. За їхніми даними, трубопроводи можуть забезпечувати паливом щонайменше 98 запропонованих газових електростанцій для датацентрів.

Якщо всі ці лінії добудують, вони зможуть щодня транспортувати приблизно на 40% більше природного газу, ніж нинішня система. Більшість проєктів охоплюють 42 штати: близько 42 розташовані або проходитимуть через Техас, 27 — через Луїзіану, по дев’ять — через Пенсильванію та Іллінойс.

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Екологічні та безпекові ризики

За даними Environmental Integrity Project, понад чверть проєктів попросили про прискорений екологічний розгляд. Автори звіту стверджують, що адміністрація президента Дональда Трампа прискорює видачу дозволів, звужує обсяг екологічних досліджень і обмежує участь громадськості, зокрема посилаючись на надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У звіті також зазначено, що щонайменше 81 проєкт може пошкодити понад 7,7 тисячі гектарів федерально захищених водно-болотних угідь. Дослідники вказують, що у США в середньому фіксують близько 1,7 аварії, розливу, пожежі або вибуху на трубопроводах щодня.

Представниця Environmental Integrity Project Александра Шайкевич назвала ситуацію найбільшим бумом трубопровідного будівництва за останні десятиліття. Організація також стверджує, що адміністрація послаблює застосування правил безпеки трубопроводів і дозволяє компаніям підвищувати тиск у трубах у густонаселених районах.

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