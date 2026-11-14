У США виявили маркер крові для виявлення розвиненої форми CTE — The Guardian

Науковці Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США, виявили фрагмент білка в крові, який може допомогти виявляти розвинену форму хронічної травматичної енцефалопатії (CTE) у живих людей. Наразі цей дегенеративний стан мозку, пов’язаний із повторними травмами голови, можна остаточно діагностувати лише після смерті шляхом дослідження тканин мозку, повідомляє The Guardian.

Білковий фрагмент у крові

Дослідники встановили, що рівень білкового фрагмента eMTBR-tau243 підвищується не лише при хворобі Альцгеймера, а й за інших захворювань мозку з накопиченням токсичного тау-білка, зокрема при CTE. Співавтор дослідження Канта Хоріє заявив, що результати потенційно відкривають нові можливості для діагностики та лікування CTE у живих пацієнтів.

Науковці проаналізували зразки крові 11 людей, у яких CTE підтвердили під час розтину. Рівні eMTBR-tau243 у них були вищими, ніж у здорових людей, і зростали разом із тяжкістю ураження мозку. Тест із високою точністю відрізняв людей із розвиненою CTE від здорових учасників, однак не зміг надійно виявити ранні стадії захворювання.

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Тест ще не валідований

Автори дослідження наголосили, що аналіз ще не валідований для встановлення діагнозу CTE. Якщо результати підтвердять масштабніші дослідження, такий тест може застосовуватися для спостереження за людьми з ризиком CTE та сприяти випробуванням препаратів, які могли б допомогти при цьому стані.

CTE особливо поширена в контактних видах спорту, зокрема американському футболі, регбі та футболі. В одному з досліджень майже 400 гравців Національної футбольної ліги США, чиї мозки передали для дослідження після смерті, ознаки CTE виявили у 93,5% випадків. Раніше цього року Професійна футбольна асоціація рекомендувала професійним футболістам не відбивати м’яч головою понад 10 разів на тиждень під час тренувань, а дітям до 12 років узагалі не робити цього.

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