Дослідники Stanford Medicine та їхні колеги у США виявили можливі генетичні пояснення повторних викиднів у 30 із 118 сімей, чиї втрати вагітності раніше не мали встановленої причини. Як повідомляє News-Medical, науковці секвенували геноми батьків і зразків після викиднів, у яких не виявили хромосомних аномалій або структурних порушень під час пренатального УЗД.

Результати генетичного аналізу

У 18 сім’ях, або 15,3% вибірки, команда виявила патогенні або ймовірно патогенні варіанти генів, пов’язаних із раннім розвитком людини. Ще у 12 сім’ях, або 10,2%, знайшли варіанти невизначеного значення: наявні дані вказують на можливий зв’язок, однак не підтверджують, що саме ці зміни спричинили втрату вагітності.

У 24 із 30 сімей принаймні один із батьків був носієм виявленого варіанта і зазвичай не мав симптомів. Автори зазначають, що передавання такого варіанта кільком вагітностям може допомогти пояснити повторюваність втрат. Загалом дослідники ідентифікували варіанти у 28 генах: 13 із них раніше пов’язували зі смертю плода або новонародженого, а 15 ще не описували у зв’язку з втратою вагітності.

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Можливі механізми

Найпоширенішою закономірністю, яку виявили в 11 сім’ях, було пошкодження обох копій одного гена. За такого сценарію батьки можуть бути здоровими носіями однієї зміненої копії, тоді як ембріон успадковує по одній такій копії від кожного з них. В окремих випадках науковці також зафіксували успадкування варіанта гена на X-хромосомі чоловічим ембріоном, мозаїцизм у батьків та ситуації, коли для втрати вагітності потенційно могло бути достатньо однієї пошкодженої копії гена.

До дослідження, проведеного у п’яти академічних центрах, залучили 176 сімей у 2022–2024 роках. Після виключення зразків із хромосомними порушеннями або ДНК недостатньої якості в аналізі залишилися 118 сімей. Близько 79% втрат сталися в першому триместрі, а у 95% вагітностей УЗД не виявило структурних аномалій.

Роботу опублікували 16 листопада в журналі Genome Medicine. Автори наголошують, що варіанти невизначеного значення та нові запропоновані гени поки не мають бути підставою для відбору ембріонів або інших медичних рішень. Команда продовжує залучати сім’ї, щоб підтвердити причинний зв’язок виявлених генів із втратами вагітності.

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