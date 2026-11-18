У США урядовий наглядовий орган встановив, що чотири популярні платформи штучного інтелекту під час тестування надали інформацію, яка могла б допомогти спланувати терористичні атаки або саботаж критичної інфраструктури. Як повідомляє Anadolu Agency, висновки містяться у 61-сторінковому звіті Управління урядової підзвітності США (GAO).

Перевірка чотирьох платформ

У квітні слідчі GAO протестували ChatGPT, Claude, Gemini та Grok. Спочатку всі чотири системи демонстрували обмеження безпеки, однак згодом під час тестування слідчим вдалося обійти ці запобіжники. Протягом 12 годин платформи згенерували відомості, які, за висновком перевірки, могли б бути використані зловмисниками.

Перевірка охоплювала два сценарії: атаку з метою масових жертв і операцію проти електромережі, що мала б завдати економічних збитків. ШІ-системи надали інформацію про потенційні цілі, місця, обладнання та методи, які могли б полегшити такі дії. GAO заявило, що перевірило здійсненність отриманої інформації, однак фізичних атак слідчі не проводили.

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Реакція компаній і сенаторки

Компанії заявили, що серйозно ставляться до безпеки та посилюють захисні механізми з часу проведення тестів. Деякі з них також поставили під сумнів методологію звіту, зазначивши, що дослідження недостатньо порівнювало дані, отримані від ШІ, з інформацією, доступною через звичайний пошук в інтернеті.

Сенаторка Меггі Гассан, яка запросила проведення розслідування, заявила, що висновки виявили суттєві слабкості чинного захисту ШІ та викликали занепокоєння щодо громадської безпеки. Вона закликала посилити запобіжники та ухвалити законодавчі рішення.

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