У США виявили першого відомого динозавра, що їв плоди — Cyprus Mail

Науковці описали викопні рештки Infernogallus jamesi — першого відомого динозавра, який мав спеціалізовані пристосування для живлення плодами. Рештки тварини, що жила близько 66 млн років тому наприкінці крейдяного періоду, знайшли у штатах Монтана та Північна Дакота у США, повідомляє Cyprus Mail.

Динозавр із папугоподібним дзьобом

Infernogallus jamesi був беззубим тероподом завдовжки приблизно 1,5 метра та вагою близько 11,3 кг — орієнтовно з індика. Його назва означає «пекельна курка» та відсилає до пташиного вигляду тварини й формації Гелл-Крік, де знайшли її скам’янілості.

Дослідники мають майже повний скелет, а також окремі кістки щелепи та піднебіння. На самих рештках не виявили слідів пір’я, однак учені вважають, що тварина була вкрита пір’ям, спираючись на скам’янілості її близьких родичів.

Пристосування до м’якої їжі

Палеонтолог Грег Фанстон зі Стоні-Брукського університету, провідний автор дослідження, опублікованого в Nature Communications, назвав три ключові ознаки спеціалізованого раціону. Це будова щелепних м’язів для рухів уперед-назад під час жування, рухомий суглоб, що дозволяв щелепі висуватися вперед, а також гребені й борозни на дзьобі для розминання та зрізання м’яких рослин.

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Подібні окремі ознаки є у сучасних тварин, які споживають м’яку їжу, зокрема у папуг і зелених морських черепах. Водночас, за словами Фанстона, жодна сучасна тварина не має всіх трьох пристосувань разом.

Співіснування з квітковими рослинами

Динозавр жив у субтропічній прибережній заплаві разом із тиранозаврами, трицератопсами та анкілозаврами. Його раціон міг включати ягоди й кістянки — плоди на кшталт персиків, вишень, манго та оливок.

Учені зазначають, що поява квіткових рослин у крейдяному періоді створила нове джерело їжі для тварин. На відміну від багатьох рослиноїдних тероподів, які перетирали корм гастролітами — шлунковими камінцями, Infernogallus та інші ценагнатиди пережовували їжу. Дослідники припускають, що такі тварини могли сприяти поширенню насіння, але наголошують на потребі додаткових доказів.

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