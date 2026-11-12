У США виявили тисячі генних варіантів, що впливають на дію ліків — STAT News

Дослідження майже 100 тисяч жителів США виявило тисячі нових генетичних варіантів у генах, що можуть впливати на реакцію організму на рецептурні препарати. Роботу провели на основі даних програми Національних інститутів здоров’я США All of Us, повідомляє STAT News.

Науковці проаналізували 16 фармакогенів — генів, пов’язаних із реакцією на медикаменти. Щонайменше один варіант у цих генах був у кожного учасника дослідження. Приблизно кожен четвертий учасник приймав ліки, на ефективність або безпеку яких можуть впливати такі генетичні особливості.

Вплив на лікування

Варіанти фармакогенів можуть змінювати метаболізм препаратів: через це людині може знадобитися вища або нижча доза, можуть посилюватися чи виникати побічні ефекти, а в окремих випадках ліки можуть виявитися неефективними. Виявлені варіанти стосуються, зокрема, селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, статинів, препаратів для хіміотерапії та антикоагулянта Plavix.

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Старший автор роботи, директор Центру клінічних фармацевтичних наук Університету Піттсбурга Філіп Емпі зазначив, що генетика не обов’язково пояснює кожен випадок неефективності ліків або побічної реакції, однак вона є одним із чинників, що може пояснювати відмінності між пацієнтами.

Різноманітність даних і фінансування

Програма All of Us має на меті зібрати генетичні дані мільйона американців із різним походженням. Саме ширше представлення різних груп дало змогу виявити варіанти, яких не знаходили у попередніх дослідженнях на базі інших геномних баз даних, зокрема UK Biobank.

Водночас перспективи програми можуть обмежити проблеми з фінансуванням. Очікується, що після ухвалення бюджету Конгресом США All of Us отримає 122 млн доларів — на 80% менше від пікового рівня 2023 року. Скорочення вже вплинули на набір учасників, а також змусили програму припинити надавати учасникам результати їхнього генетичного тестування. Наразі до дослідження залучили близько 5 тисяч дітей, але ці дані ще недоступні для дослідників.

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