У США науковці виявили три біологічні типи, або біотипи, у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (ADHD), тривожними розладами або обома станами. Кожен із них пов’язаний із порушеннями в різних нейронних мережах, а традиційні клінічні діагнози не збігаються з цими групами повністю, повідомляє ScienceDaily.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Mental Health, ґрунтується на аналізі функціональної магнітно-резонансної томографії та когнітивних і поведінкових оцінок. Команда використала дані 3508 дітей, які на момент включення до дослідження вже мали діагноз ADHD, тривожного розладу або обидва діагнози. Ще 693 учасники спочатку не мали таких діагнозів, але отримали один або обидва пізніше. Контрольну групу становили 1947 дітей, яким таких діагнозів не встановлювали.

Три біологічні групи

Модель штучного інтелекту проаналізувала функціональну зв’язність мозку — те, як взаємодіють різні його ділянки. Дослідники виокремили два виміри порушень: когнітивно-поведінковий та емоційно-уваговий. Різні поєднання цих порушень сформували три взаємовиключні біотипи, тобто кожна дитина належала лише до одного з них.

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Біотип із зовнішніми проявами та розгальмованістю частіше супроводжувався імпульсивністю, ворожістю, непокорою, агресією та порушенням правил; у цій групі частіше діагностували ADHD. Біотип із внутрішнім дистресом був пов’язаний із відчуттям провини й напруження, перфекціонізмом, симптомами тривоги та депресії; у цих дітей частіше виявляли тривожні розлади. Змішаний біотип характеризувався більшими труднощами з увагою, дратівливістю та самоушкодженням і також частіше поєднувався з ADHD.

Ознаки до встановлення діагнозу

У дітей, яким ADHD або тривожний розлад діагностували пізніше, характерні біологічні патерни вже були помітні на початкових знімках мозку. Автори також перевірили висновки на окремій вибірці з 224 дітей із проєкту Healthy Brain Network, які мали ADHD або тривожний розлад.

Співавтор дослідження Юй Чжан зазначив, що біотипи не мають замінювати діагностику за симптомами. За словами авторів, поєднання клінічних оцінок із біологічними даними в майбутньому може допомогти раніше виявляти такі стани та добирати індивідуальніші методи лікування. Для цього потрібні подальші клінічні випробування, які оцінять реакцію різних біотипів на терапію.

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