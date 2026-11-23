Дослідники Університету Маямі у США виявили раніше невідому групу вірусів, яка може допомогти пояснити еволюційний зв’язок між вірусами та енкапсулінами — невеликими білковими компартментами всередині клітин. Нові віруси мають характеристики, пов’язані і з вірусами, і з енкапсулінами, тому можуть бути проміжними формами в їхньому еволюційному розвитку, повідомляє ScienceDaily.

Спільна білкова структура

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications. Воно ставить під сумнів поширене пояснення, за яким енкапсуліни виникли з вірусів. Автори припускають складніший еволюційний зв’язок: віруси та енкапсуліни могли неодноразово еволюціонувати одні від одних протягом мільйонів років.

У центрі роботи — білки зі структурою HK97-fold, здатні збиратися в захисні оболонки. У вірусів такі білкові оболонки, або капсиди, зберігають і захищають генетичний матеріал. В енкапсулінах подібні структури можуть ізолювати біохімічні реакції в клітинах архей і бактерій.

Пошук у генетичних базах

Виявлені віруси мають менші й простіші геноми, ніж інші віруси, що утворюють оболонки з білків HK97-fold. Для їхнього пошуку команда не вирощувала віруси в лабораторії, а проаналізувала великі генетичні бази даних із мільярдами послідовностей ДНК.

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Науковці поєднали біоінформатику, моделі поведінки білків та інструменти штучного інтелекту, зокрема мовні моделі для білків і AlphaFold. Генетична інформація в базах походить зі зразків ґрунту, морської води, стічних вод, кишківника людини та інших середовищ. Такий підхід дає змогу досліджувати віруси, які досі не вдалося культивувати в лабораторії.

Можлива роль прокапсидів

Автори також запропонували модель, у якій шляхом між вірусами та енкапсулінами можуть бути прокапсиди — незрілі вірусні білкові оболонки. На думку дослідників, такі структури потенційно здатні поєднувати функції зберігання вірусної ДНК та створення середовища для хімічних реакцій. Цю можливість ще потрібно перевірити подальшими дослідженнями.

Дослідники вважають, що їхній підхід може допомогти вивчати інші малодосліджені віруси, а також застосовувати обчислювальні методи для аналізу нових вірусів і патогенів.

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