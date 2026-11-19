У США дослідники Virginia Tech встановили, що в учасників віком від 18 до 21 року після двох тижнів дієти з високим вмістом ультраоброблених продуктів знижувалася реакція мозку на молочний коктейль. У групі віком 22–25 років статистично значущих змін між двома раціонами не зафіксували, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 22 людини віком від 18 до 25 років, зокрема семеро учасників були не старші за 21 рік. Учасники у випадковому порядку проходили кожен із двох двотижневих раціонів, між якими була чотиритижнева перерва. В одному з раціонів 81% калорій надходив з ультраоброблених продуктів, інший не містив таких продуктів.

Раціони вирівняли за часткою макронутрієнтів: 50% калорій надходило з вуглеводів, 35% — із жирів, 15% — із білків. Вони також мали однакові показники вмісту клітковини, доданих цукрів, насичених жирів, натрію, енергетичної щільності та загальної поживної якості. Калорійність індивідуально підбирали так, щоб вага учасників залишалася стабільною.

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Що побачили на МРТ

До та після кожного періоду дієти учасникам проводили функціональну МРТ. Під час сканування вони через спеціальний пристрій отримували високооброблений молочний коктейль або розчин без смаку. У молодшій групі після раціону з великою кількістю ультраобробленої їжі зменшувалася реакція орбітофронтальної кори на коктейль, тоді як після раціону без таких продуктів вона зростала.

Орбітофронтальна кора бере участь у сприйнятті винагороди від їжі, її оцінюванні та ухваленні рішень. Авторка дослідження Емма Леслі зазначила, що ця ділянка мозку остаточно дозріває однією з останніх — у середині або наприкінці третього десятиліття життя.

Раніше ця сама команда повідомляла, що учасники віком 18–21 рік після ультраобробленого раціону споживали більше калорій під час шведського столу, навіть не відчуваючи голоду. Водночас дослідники наголосили: вибірка була невеликою, а вікові відмінності аналізували як пошуковий результат. Зв’язку між змінами реакції мозку та змінами обсягу спожитої їжі вони не виявили.

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