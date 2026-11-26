Американські дослідники виявили статистичний зв’язок між курінням дідів під час вагітності їхніх партнерок і вищою ймовірністю розладу аутистичного спектра у внуків. Подібну асоціацію також зафіксували для значного споживання дідами міцного алкоголю. Як повідомляє News-Medical, дослідження мало спостережний характер, тому не доводить причинно-наслідкового зв’язку.

Дані трьох поколінь

Науковці проаналізували дані 14 059 онуків із Каліфорнії, народжених у 1989–2014 роках, та пов’язали їх із відомостями про 7 856 бабусь і дідусів, які брали участь у програмі Child Health and Development Studies. Інформацію про куріння, алкоголь, каву й чай збирали під час інтерв’ю з вагітними жінками у 1959–1967 роках. Вони повідомляли також про звички своїх партнерів.

Серед учасників дослідження 86 онуків мали зареєстрований розлад аутистичного спектра: 72 хлопці та 14 дівчат. Дослідники враховували в аналізі, зокрема, вік відповідного дідуся чи бабусі, освіту дідів, расову належність бабусь та рік народження представників покоління батьків.

Найвиразніші асоціації

Імовірність РАС оцінювали майже удвічі вищою серед онуків, чиї дідусі викурювали щонайменше 20 сигарет на день, порівняно з онуками тих, чиї дідусі не курили. Також майже втричі вищу оцінену імовірність зафіксували серед онуків дідів, які випивали не менш як п’ять порцій міцного алкоголю на тиждень, порівняно з тими, хто не вживав міцних напоїв.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас остання оцінка ґрунтувалася лише на десяти випадках РАС серед учасників із таким впливом, що обмежує її точність. Помірне споживання алкоголю, а також окреме вживання пива чи вина не продемонстрували чіткого зв’язку з РАС у онуків.

Обмеження дослідження

Науковці не виявили чіткої асоціації між курінням бабусь під час вагітності та РАС у третьому поколінні. Не було також переконливого зв’язку зі споживанням кави або сукупним споживанням кави й чаю обома дідусями та бабусями.

Автори зазначили, що можливі біологічні механізми залишаються непідтвердженими. Серед обмежень роботи — невелика кількість зафіксованих випадків РАС, пропущені дані про впливи, можливе недовиявлення діагнозів у реєстрах, а також імовірний вплив генетичних і сімейних чинників. Дані про звички дідів надавали їхні партнерки, що також могло позначитися на точності інформації.

Читай нас у