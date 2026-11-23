Дослідники Johns Hopkins University у Балтиморі, США, виявили зв’язок між нижчою щільністю кісткової тканини грудного відділу хребта та швидшим погіршенням когнітивних функцій у процесі старіння. У людей із нижчою початковою щільністю кісток також швидше прогресували зміни білої речовини мозку, повідомляє ScienceDaily.

Результати опублікували в журналі Radiology. Кісткова мінеральна щільність відображає кількість мінеральних речовин, зокрема кальцію, у певному об’ємі кістки. Її зниження робить кістки крихкішими та підвищує ризик переломів.

Аналіз КТ, МРТ і когнітивних тестів

Науковці використали дані Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Алгоритм глибокого навчання проаналізував КТ грудної клітки без контрастування 2086 учасників, щоб визначити об’ємну мінеральну щільність грудних хребців. До підсумкової групи увійшли 715 людей, для яких були доступні також результати МРТ головного мозку та когнітивного тестування.

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Дослідники оцінювали два показники стану білої речовини: гіперінтенсивні вогнища білої речовини та фракційну анізотропію, зниження якої може свідчити про погіршення мікроструктурної організації білої речовини. Дані повторних обстежень були доступні для 408 учасників щодо гіперінтенсивних вогнищ і для 405 — щодо фракційної анізотропії.

Зв’язок не означає причинності

Нижча щільність кісток на початку спостереження асоціювалася зі швидшим зниженням загальних когнітивних показників. Вона також була пов’язана з інтенсивнішим накопиченням гіперінтенсивних вогнищ білої речовини в мозолистому тілі, яке бере участь у виконавчих функціях, робочій пам’яті та увазі. У передній ніжці внутрішньої капсули зафіксували виразніше зниження фракційної анізотропії.

Автори наголошують, що дослідження не доводить, ніби остеопороз спричиняє деменцію. Дегенерація кісткової тканини та зміни в мозку можуть бути наслідками спільних метаболічних процесів старіння, зокрема інсулінорезистентності, дисліпідемії та змін, пов’язаних із менопаузою. Науковці зазначили, що ШІ потенційно може аналізувати вже зроблені КТ грудної клітки для оцінки щільності хребта; надалі це може допомогти виявляти людей, яким може знадобитися додаткове оцінювання ризику когнітивного зниження.

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