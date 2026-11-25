Дослідники UTHealth Houston у США виявили зв’язок між вираженістю симптомів розладу аутистичного спектра та проблемами з травленням у дітей. Діти, які мали більші труднощі із соціальним усвідомленням і комунікацією, також частіше мали вираженіші гастроінтестинальні симптоми, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Науковці обстежили дітей віком від 4 до 16 років із підтвердженим розладом аутистичного спектра. Вони збирали зразки крові та калу, оцінювали поведінкові особливості й симптоми з боку травної системи за результатами клінічних оцінок і батьківських анкет.

Команда також вимірювала показники запалення та бар’єрної функції кишківника, а склад кишкової мікробіоти порівнювала з даними дітей із типовим розвитком і братів та сестер дітей з аутизмом. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

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Майже дві третини учасників із розладом аутистичного спектра мали істотні гастроінтестинальні симптоми. Серед них — біль у животі, газоутворення, кал із неприємним запахом і нічні пробудження. У дітей із вираженішими симптомами аутизму такі скарги траплялися частіше.

Мікробіота та поведінкові прояви

Керівник дослідження, професор і очільник відділу гастроентерології, гепатології та харчування Марк Роудс зазначив, що дискомфорт через закреп, діарею або газоутворення може проявлятися дратівливістю, повторюваною чи самоушкоджувальною поведінкою. За його словами, для дітей, які не користуються мовленням, це інколи може бути одним із небагатьох способів повідомити про дискомфорт.

Дослідники також зафіксували меншу різноманітність кишкової мікробіоти та відмінності у складі бактерій у дітей з аутизмом порівняно з іншими групами. Водночас аналіз не підтвердив припущення, що вираженість симптомів пов’язана із запаленням кишківника або підвищеною проникністю його стінок: відповідні біомаркери залишалися в межах норми й не були пов’язані з вираженістю ані гастроінтестинальних, ані аутистичних симптомів.

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