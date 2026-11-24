Дослідники Мічиганського університету у США виявили, що куріння сигарет, уживання канабісу та інших наркотиків у старшій школі пов’язане з вищим ризиком смерті та смертю в молодшому віці у дорослому житті. Про результати роботи, опублікованої в American Journal of Public Health, повідомляє News-Medical.

Дані п’яти десятиліть спостережень

Науковці проаналізували дані 107 346 американців, які брали участь у довгостроковому дослідженні Monitoring the Future. Респондентів уперше опитували в останньому класі школи у 1976–2019 роках, після чого відстежували в дорослому віці. Станом на березень 2026 року померли 3773 учасники, або близько 3,5% вибірки.

Підлітки, які у 18 років уживали наркотики або алкоголь, частіше помирали та помирали в молодшому віці, ніж однолітки, які утримувалися від уживання цих речовин. Дослідники врахували низку супутніх чинників і одночасне вживання різних речовин, оскільки ці види поведінки часто поєднуються.

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Найвиразніші зв’язки — для сигарет і наркотиків

Після такого коригування ризик смерті був на 14% вищим серед тих, хто вживав канабіс, на 28% — серед тих, хто вживав інші наркотики, і на 36% — серед курців сигарет. Епізодичне надмірне вживання алкоголю також спершу пов’язували з ранньою смертю, однак цей зв’язок утратив статистичну значущість після врахування інших видів уживання речовин.

Керівниця дослідження, професорка Інституту соціальних досліджень Мічиганського університету Меган Патрік зазначила, що результати підтримують потребу у скринінгу, профілактиці та втручаннях для підлітків, які вживають психоактивні речовини. Водночас автори наголосили, що майбутні дослідження мають докладніше пояснити механізми виявлених зв’язків.

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