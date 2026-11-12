У США вимагають через суд зупинити розробку нових моделей ШІ — Al Jazeera

У США чотири некомерційні організації подали до Вищого суду Сан-Франциско позов проти Anthropic, Google, Meta, OpenAI та SpaceX. Вони вимагають призупинити навчання і розгортання моделей штучного інтелекту наступного покоління, доки компанії не доведуть, що технологія перебуває під людським контролем, повідомляє Al Jazeera.

Позов проти п’яти компаній

Скаргу подали Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative та Alliance for Secure AI. Позивачі стверджують, що провідні розробники ШІ не здатні запобігти «катастрофічній шкоді», яку можуть спричинити їхні технології.

Як аргументи організації наводять задокументовані випадки кібератак із використанням ШІ та інші шкідливі прояви моделей. У позові також згадано заяви самих компаній про ризики, пов’язані з недостатньо врегульованими технологіями.

Позивачі заявляють, що компанії порушили закон Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію, оскільки, на їхню думку, створюють ризики для громадського здоров’я та перешкоджають користуванню майном, зокрема комп’ютерними системами. Організації також кажуть, що змушені спрямовувати ресурси на реагування на майже щоденні кризи, пов’язані зі стрімким розвитком моделей ШІ.

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Яких обмежень домагаються позивачі

Засновник і виконавчий директор Irreplaceable Education Fund Філ Ароняну заявив, що призупинення робіт має чітко визначати, які саме роботи необхідно зупинити, як перевірятимуть дотримання вимог і якими будуть наслідки їх порушення. За його словами, для цього потрібні державні інспекції та повноваження зупиняти заборонені роботи, а не лише обмеження на публічний випуск моделей.

Позивачі пропонують запровадити федеральні мінімальні стандарти безпеки, незалежний нагляд і сувору відповідальність технологічних компаній за створені ними продукти. Вони також виступають за збереження права штатів ухвалювати та забезпечувати виконання суворіших правил.

Irreplaceable Education Fund вважає, що пауза у розробці ШІ не має послабити позиції США в суперництві з Китаєм, якщо Вашингтон домовлятиметься з Пекіном про двосторонні механізми та міжнародну угоду. Організація закликала новий склад Конгресу почати із заморожування нових розробок ШІ, водночас наголосивши на необхідності судового захисту вже зараз.

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