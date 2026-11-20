У США виробник роутерів TP-Link не зміг отримати виняток з обмежень на продаж нових маршрутизаторів іноземного походження. Через це компанія не може імпортувати або продавати на американському ринку свої нові роутери з підтримкою Wi-Fi 8, повідомляє Ars Technica.

Обмеження запровадили у березні 2026 року. Вони поширюються на нові моделі роутерів, які виготовляють, збирають, проєктують або розробляють поза межами США. Моделі TP-Link, схвалені до запровадження заборони, і далі доступні американським покупцям.

Дозволи для конкурентів

Запити на винятки, формально названі умовними схваленнями, розглядають Федеральна комісія зі зв’язку США, Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки. За даними видання, наразі видали 26 таких дозволів для продукції, зокрема Netgear, Asus, Nokia, Zyxel та інших виробників.

Дозволи також отримали підрозділ Starlink компанії SpaceX, а Amazon — для роутерів супутникового сервісу Leo та пристроїв Eero. TP-Link заявила, що планує збирати всі нові роутери у США, однак дозволу на постачання нових моделей поки не має.

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Перевірки та претензії

TP-Link заснували в Китаї 1996 року, однак компанія заявляє про організаційне відокремлення від китайської TP-LINK Technologies Co., Ltd. Американська структура TP-Link у жовтні 2024 року визначила Каліфорнію своєю глобальною штаб-квартирою. За твердженням компанії, структури мають різних власників, керівництво та операційну діяльність.

Компанія перебуває під увагою американських посадовців через заявлені ризики кібербезпеки та питання щодо її походження. Microsoft у 2024 році повідомляла, що пристрої TP-Link становили більшість ботнету, контрольованого китайськими кіберзловмисниками. TP-Link заперечує, що її продукція є технологією під контролем Китаю, та заявляє, що жоден уряд не контролює розробку й виробництво її роутерів.

Минулого місяця FCC попередила TP-Link, що кілька вже схвалених моделей могли перевищувати встановлені обмеження потужності сигналу. Регулятор попередньо встановив, що в поданих компанією заявках могла міститися неправильна інформація. TP-Link назвала ці випадки поодинокими та заявила, що чотири згадані пристрої становлять менш як третину від 1% загального обсягу продажів компанії у США цього року.

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