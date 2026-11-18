У США висунули обвинувачення 48-річному Даїті О’Коррейну у знищенні майна американського уряду у зв’язку з інцидентом із військово-транспортним літаком C-130 Hercules Національної повітряної гвардії США в аеропорту Шаннон на заході Ірландії. За даними The Guardian, обвинувальний акт у Манхеттені оприлюднили у вівторок.

Американські прокурори стверджують, що О’Коррейн у квітні проник на територію летовища та до літака, який стояв на руліжній доріжці. За версією обвинувачення, він перерізав гідравлічні лінії, розбив прилади в кабіні та засипав кульки в паливні баки.

Літак визнали непридатним до польотів

Вартість C-130 Hercules, який прямував на військове завдання до іншої країни, становила $60 млн. Американські прокурори заявили, що внаслідок інциденту літак став непридатним до експлуатації та більше не літатиме.

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Згідно з обвинувальним актом, чоловік зламав замковий механізм на задніх дверях для екіпажу, щоб потрапити всередину. Він нібито накрив вікна літака гамаками, забарикадувався в ньому, закріпив двері ременями, кронштейнами й гвинтами, а також помістив у дверні напрямні кульки, змішані з епоксидною смолою.

Провадження у США та Ірландії

Ірландська поліція An Garda Síochána затримала О’Коррейна одразу після інциденту. В Ірландії йому висунули обвинувачення у завданні кримінальної шкоди та незаконному проникненні.

Як повідомляє AP, О’Коррейн не перебуває під вартою США, а дату засідання щодо пред’явлення американського обвинувачення ще не призначили. У разі визнання вини йому загрожує до 10 років ув’язнення. Керівник нью-йоркського офісу ФБР Джеймс Барнакл заявив, що це «не був акт спонтанного вандалізму».

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