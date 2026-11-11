У США витрати на опалення взимку можуть зрости більш як на 7% — The Guardian

У США середні витрати домогосподарств на опалення цієї зими можуть зрости більш ніж на 7%, а для частини споживачів — до 70%. Такий прогноз оприлюднила Національна асоціація директорів програм енергетичної допомоги (NEADA), повідомляє The Guardian.

Найбільше подорожчання для користувачів мазуту

Найвідчутніше зростання витрат очікують для майже 5 млн американських домогосподарств, які опалюють житло мазутом. Переважно вони розташовані на північному сході США та в Алясці. За оцінкою NEADA, сезонні витрати таких споживачів можуть зрости на 70% — приблизно до 2977 доларів.

На північному сході країни середній рахунок за опалення, за прогнозом, збільшиться на 16,9%, або на 221 долар: із 1311 доларів минулої зими до 1532 доларів цієї. У регіоні зосереджена найбільша кількість користувачів мазуту, а ціни на електроенергію є одними з найвищих у США.

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Зростання витрат на інші види енергії

За прогнозом асоціації, витрати на електричне опалення можуть зрости приблизно на 6% — до 1215 доларів за сезон. Рахунки за опалення пропаном, як очікується, збільшаться приблизно на 5% — у середньому до 1350 доларів.

У NEADA пов’язують тиск на ціни з перебоями у світовому постачанні пального на тлі війни з Іраном. Асоціація також вказала, що приблизно кожне шосте домогосподарство у США має прострочені платежі за комунальні послуги; сукупна заборгованість становить близько 23 млрд доларів. Організація закликала Конгрес надати допомогу сім’ям до надходження вищих зимових рахунків.

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