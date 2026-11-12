У США виживаність дітей з раком за п’ять років сягнула майже 90% — News-Medical

У США п’ятирічна виживаність дітей і підлітків із онкологічними захворюваннями до 2017 року сягнула майже 90%. У 1975 році через п’ять років після встановлення діагнозу були живі приблизно шість із десяти пацієнтів. Такі дані навело News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of the National Cancer Institute.

Дані понад 100 тисяч пацієнтів

Науковці проаналізували реєстрові дані про понад 100 тисяч пацієнтів віком від 0 до 19 років, яким діагностували рак у США в 1975–2022 роках. Для аналізу використали бази даних SEER 8 і SEER 17 Національного інституту раку США. Дослідники оцінювали динаміку п’ятирічної загальної виживаності за типами раку та соціально-демографічними групами.

Авторка дослідження, дитяча онкологиня Ліндсі Шварц із дитячої лікарні Ann & Robert H. Lurie у Чикаго, зазначила, що прогресу могли сприяти точніша діагностика, стратифікація ризиків, клінічні дослідження, молекулярно спрямовані препарати та імунотерапія. Водночас, за її словами, частині пацієнтів і далі потрібні ефективніші й менш токсичні методи лікування.

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Різниця між групами та видами раку

У 2000–2017 роках п’ятирічна виживаність за всіма типами раку разом становила 88% серед білих пацієнтів неіспаномовного походження, 84,5% серед пацієнтів латиноамериканського походження, 85,6% серед пацієнтів інших расових та етнічних груп і 80,8% серед темношкірих пацієнтів неіспаномовного походження. Гірші показники для темношкірих дітей і підлітків фіксували за більшістю типів раку.

П’ятирічна виживаність при гострому лімфобластному лейкозі, найпоширенішому дитячому онкологічному захворюванні, зросла з 43% у 1975 році до 95% у 2017-му. Для гострого мієлоїдного лейкозу вона становила близько 72%, а для сарком — близько 74%. Дослідники також наголосили на потребі довічного медичного спостереження за людьми, які перенесли рак у дитинстві: у пацієнтів, яких лікували від лімфоми Ходжкіна в 1970-х і на початку 1980-х років, виживаність знижувалася з 87% через п’ять років після діагнозу до 63% через 30 років.

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