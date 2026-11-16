У США внесли щонайменше п’ять законопроєктів про ШІ-рекламу — The Hill

У США з березня внесли щонайменше п’ять законопроєктів, що передбачають регулювання або заборону використання генеративного штучного інтелекту в передвиборчій та політичній рекламі. Частина демократів, які отримають більшість у Конгресі, хоче запровадити для таких матеріалів чіткі правила, повідомляє The Hill.

Ініціативи пропонують різні підходи: обов’язково розкривати використання ШІ, повністю заборонити певні види такого контенту або уточнити, що чинні норми вже поширюються на генеративні технології. Конгресвумен Іветт Кларк у жовтні представила REAL Political Advertisements Act, який вимагатиме маркувати політичну рекламу, створену за допомогою ШІ.

Витрати та правила штатів

За даними Wesleyan Media Project, упродовж проміжного виборчого циклу на створення й поширення 220 рекламних матеріалів із ШІ витратили 137 млн доларів. Такі оголошення з’являлися у 34 штатах, але лише 27% із них містили інформацію про використання технології.

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Дослідники також встановили, що 81% цієї реклами створили республіканці, а 12% — демократи. Наразі 27 штатів вимагають розкривати застосування ШІ в політичній рекламі, ще чотири штати повністю заборонили його використання, що створює різні правила залежно від штату.

Інші пропозиції та свобода слова

Конгресвумен Шонтел Браун у жовтні внесла законопроєкт про заборону застосування ШІ, якщо це позбавляє людину права голосу або обманним способом позбавляє її такого права. Сенаторка Емі Клобушар повторно внесла двопартійну ініціативу, яка забороняє суттєво оманливе використання ШІ у федеральних виборах. Сенатор Джефф Мерклі запропонував заборонити неправдиві виборчі матеріали, створені ШІ.

Інший законопроєкт — AI Ads Act, внесений конгресменом Ро Ханною та сенатором Адамом Шиффом, — пропонує закріпити позицію Федеральної виборчої комісії, за якою контент, створений ШІ, уже підпадає під законодавчу заборону шахрайського введення в оману. В Американській спілці захисту громадянських свобод застерегли, що нові правила мають бути вузько сформульованими, аби не обмежувати політичне висловлювання пересічних громадян. Водночас представник організації зазначив, що вимога про помітне маркування менш імовірно суперечитиме Першій поправці, ніж повна заборона.

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