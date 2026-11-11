У США всім членам USPSTF надали винятки щодо конфлікту інтересів — STAT News

У США федеральні посадовці надали винятки щодо конфлікту інтересів усім членам U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) — комісії, що оцінює профілактичні медичні послуги. За даними STAT News, це дозволило їм працювати у складі комісії попри фінансові інтереси, які можуть стосуватися її рішень.

Винятки для членів комісії

Документи про надання винятків підписав високопосадовець федерального уряду. STAT News повідомило, що отримало ці документи, а винятки надали кожному члену комісії.

За інформацією видання, двоє членів USPSTF володіють приватними медичними практиками. Ці практики могли б отримати вигоду, якби комісія рекомендувала певні види медичної допомоги.

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Акції та робота в університетах

Серед інших інтересів, на які поширилися винятки, STAT News називає володіння акціями фармацевтичних компаній і виробників медичних пристроїв, а також роботу в державних дослідницьких університетах, що надають медичні послуги.

Як зазначає видання, деякі члени USPSTF, передусім нові призначенці, мають ширший перелік потенційних конфліктів інтересів, ніж інші учасники комісії.

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