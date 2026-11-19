У США сукупний обсяг встановлених систем накопичення енергії на акумуляторах перевищив 200 ГВт-год. За перші дев’ять місяців 2026 року країна додала 48,3 ГВт-год нової ємності таких систем — на 20% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Electrek з посиланням на звіт Асоціації сонячної енергетики США та Benchmark Mineral Intelligence.

Лідирує Техас

Найбільше мережевих акумуляторних систем від січня до вересня ввели в експлуатацію у Техасі — 12,3 ГВт-год. Друге місце посіла Аризона з 7,7 ГВт-год, третє — Каліфорнія з 6,8 ГВт-год.

Ще 11 штатів уже за дев’ять місяців перевищили власні річні рекорди зі встановлення систем зберігання енергії. До цього переліку увійшли Колорадо, Массачусетс, Юта, Мічиган, Джорджія, Міссісіпі, Вірджинія, Айова, Монтана, Алабама та Іллінойс.

У третьому кварталі 2026 року в США встановили 14,3 ГВт-год акумуляторних систем, що на 1% менше у річному вимірі. Основну частину — 12,2 ГВт-год — забезпечили великі об’єкти для електромереж. Бізнес і промислові майданчики додали 1,3 ГВт-год, а житловий сектор — 746 МВт-год. Це став найкращий третій квартал для домашніх батарей, хоча за підсумками дев’яти місяців їхні встановлення були на 12% нижчими, ніж торік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прогноз до 2030 року

У вересні штат Нью-Йорк уклав контракти на вісім акумуляторних проєктів із сукупною потужністю близько 950 МВт. SEIA та Benchmark Mineral Intelligence прогнозують, що до 2030 року загальний обсяг систем зберігання енергії в електромережах, домогосподарствах і на підприємствах США сягне 708 ГВт-год. Це на 3,7% вище за їхню попередню оцінку.

Виробнича спроможність США з випуску акумуляторних елементів також зросла до 92,4 ГВт-год — на 50%. У липні запрацював завод у Теннессі, а в жовтні — підприємство в Індіані.

За розрахунками SEIA з поправкою на інфляцію, сонячна генерація та батареї знизили середні літні оптові ціни на електроенергію на 42% на ринку Техасу та на 51% у Каліфорнії між 2021 і 2026 роками. Водночас рахунки домогосподарств зростали через вищі витрати на передачу й розподіл електроенергії: на 22% у двох досліджених каліфорнійських енергокомпаніях та на 3% у вибірці постачальників Техасу.

Читай нас у