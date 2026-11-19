У США 11 грудня має набути чинності новий закон, який обмежить вміст THC у готових продуктах із промислових конопель до 0,4 мг на контейнер. Це може припинити федерально легальний продаж напоїв, желейних цукерок та інших товарів, які зазвичай містять 5 або 10 мг THC на порцію, повідомляє Rolling Stone.

Раніше законодавство США дозволяло вирощувати коноплі з вмістом не більш як 0,3% дельта-9-тетрагідроканабінолу за сухою вагою. Після легалізації вирощування конопель у 2018 році виробники навчилися перетворювати CBD на THC, що сприяло розвитку ринку продуктів із канабіноїдами, отриманими з конопель.

Обмеження для готових товарів

Нові правила оцінюватимуть не рослину, а кінцевий товар. За словами адвоката Ніла Віллнера з юридичної фірми Vicente LLP, перша частина обмежень почала діяти 12 листопада: вона заборонила продаж синтетичних сполук THC, які природно не трапляються в рослині канабісу.

Після 11 грудня низькодозовані напої, цукерки та інші продукти з THC не будуть законними на федеральному рівні. У штатах, де діють легальні програми продажу канабісу, споживачі й надалі зможуть купувати THC-продукцію в диспансерах. Водночас компанії, що виробляють товари на основі канабіноїдів із конопель, можуть втратити федеральний ринок.

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Альтернативний законопроєкт

Сенатори Тім Шіхі та Емі Клобушар внесли до Сенату законопроєкт, який має зупинити дію нових правил і запровадити інші вимоги до продуктів із THC, отриманого з конопель. Серед запропонованих заходів — вікові обмеження, тестування продукції та правила її пакування.

Понад два десятки ветеранських організацій у відкритому листі до лідерів Конгресу заявили, що частина ветеранів використовує продукти з конопель як альтернативу опіоїдам для контролю хронічного болю, симптомів посттравматичного стресового розладу, тривожності та проблем зі сном.

Водночас співрозмовники Rolling Stone погодилися, що галузь потребує додаткового регулювання. Власниця переробної компанії IND Hemp Морган Твіт заявила, що індустрії бракує стандартів чистоти продукції, а покупці часто не знають точного складу товарів.

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