У США в першій половині 2026 року великі компанії подали 372 заяви про банкрутство — найбільше за аналогічний період від 2010 року. Це вже четвертий рік поспіль, коли кількість таких подань зростає, повідомляє Fortune з посиланням на S&P Global Market Intelligence.

Ситуація для малого бізнесу також погіршилася: кількість заяв за підрозділом V Кодексу США про банкрутство, призначеним для малих підприємств, за перші дев'ять місяців року зросла на 46%, за даними Американського інституту банкрутства.

Дослідження публічних компаній

Дослідники Інституту Санта-Фе у 2015 році проаналізували понад 25 тисяч публічних компаній Північної Америки за 1950–2009 роки, використавши базу Compustat від S&P. Вони встановили, що період напівжиття типової публічної компанії становить близько десяти років і майже не залежить від галузі.

У дослідженні припинення існування компанії зазвичай не означало банкрутства. Найчастіше компанію купували, вона об'єднувалася з іншою або ліквідовувалася. Автори також встановили, що ризик припинення діяльності в конкретний рік не залежав від того, скільки часу компанія вже існувала.

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Швидша зміна лідерів ринку

Тривалість перебування компаній у складі індексу S&P 500 також скорочується. За даними консалтингової компанії Innosight, середній термін перебування в індексі знизився з 33 років у 1964 році до 24 років у 2016-му. Головний економіст Apollo Торстен Слок у березні оцінив цей показник приблизно у 15 років, тоді як у 1958 році він становив 61 рік.

Слок пов'язує тенденцію з прискоренням «творчого руйнування», злиттями та викупами компаній фондами прямих інвестицій. Водночас кількість публічних компаній, зареєстрованих у США, від 1996 року скоротилася вдвічі, а стартапи в середньому залишаються приватними 16 років — на третину довше, ніж десять років тому.

За даними Бюро статистики праці США, з підприємств, відкритих у 2013 році, у 2023-му працювали лише 34,7%. Найвищий десятирічний рівень виживання був у сільському, лісовому та рибному господарстві — 50,5%, а найнижчий — у видобувній промисловості, кар'єрах і нафтогазовидобуванні: 24,5%.

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