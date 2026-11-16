У США зафіксували щонайменше 2,6 млн випадків грипу — The Independent

У США від початку сезону грипу, який розпочався в серпні, зафіксували щонайменше 2,6 млн випадків захворювання, 36 тис. госпіталізацій і 2,1 тис. смертей. Водночас раннє зростання активності грипу не означає, що сезон неодмінно буде тяжчим, повідомляє The Independent з посиланням на Центри з контролю та профілактики захворювань США.

Активність грипу вища за звичайну

Від початку жовтня в країні зареєстрували близько 24 тис. позитивних тестів на грип та 82 смерті. У попередні сезони за аналогічний період кількість позитивних тестів становила лише кілька тисяч.

Станом на цей період у 2023 році CDC повідомляли про 780 тис. випадків захворювання, 8 тис. госпіталізацій і 490 смертей. Найвищі рівні активності грипу нині спостерігають у Луїзіані, Техасі та Південній Кароліні. Ще майже в дюжині штатів показники також підвищені.

У CDC наголосили, що активність грипу на початку сезону зараз перевищує типовий рівень для цієї пори року. Однак ранній підйом захворюваності не обов’язково призводить до вищого сезонного піку або більшої загальної тяжкості сезону.

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Що прогнозує CDC

У вересневому прогнозі відомство очікувало, що нинішній сезон буде подібним до попереднього для всіх вікових груп. Зазвичай активність грипу досягає піку між груднем і лютим, а святковий період збільшує ризик поширення вірусу. За оцінкою CDC, до кінця місяця в країні, ймовірно, зростатимуть кількість госпіталізацій і звернень до відділень невідкладної допомоги.

Відомство зазначило, що поки зарано визначати, які віруси переважатимуть цього сезону та чи може це вплинути на ефективність вакцин. Водночас очікується, що цьогорічні вакцини забезпечуватимуть добрий захист від варіантів грипу, які циркулюють у США.

Рівень вакцинації знижується

Одним із чинників впливу грипу на систему охорони здоров’я є рівень вакцинації, який останніми роками зменшився. Минулого року щеплення від грипу отримали менш як 44% американців, тоді як у 2021 році вакцинувалася понад половина населення. За оцінкою CDC, у сезоні 2024–2025 вакцинація запобігла приблизно 180 тис. госпіталізацій.

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