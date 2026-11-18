Колишній сенатор-республіканець Норм Коулмен, який є віцеголовою Ради оборонної політики Пентагону, зіткнувся із запитаннями щодо можливого конфлікту інтересів. Він одночасно працює лобістом Саудівської Аравії, старшим радником ізраїльської оборонної компанії Kinetica та радником американського оборонного відомства, повідомляє The Guardian.

Міністр оборони США Піт Гегсет призначив Коулмена до Ради оборонної політики в червні. До цього Коулмен допомагав Гегсету під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на посаду глави Пентагону.

Поєднання посад

Окрім роботи в консультативному органі Пентагону, Коулмен очолює Республіканську єврейську коаліцію та Congressional Leadership Fund — один із найбільших суперкомітетів політичної дії, що підтримують республіканців у Палаті представників. Рада оборонної політики консультує керівництво Пентагону з питань стратегічного планування, модернізації збройних сил, регіональної оборонної політики та національної безпеки.

Лобіст Public Citizen Крейг Голман назвав Коулмена «ходячим конфліктом інтересів» у Раді оборонної політики. Водночас він зазначив, що поєднання лобістської роботи й консультування Пентагону саме по собі не є незаконним.

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Зв’язки з оборонними підрядниками

Минулого року Коулмен став старшим радником Kinetica — ізраїльської компанії у сфері озброєнь. Компанія вітала його призначення до Ради оборонної політики, заявивши, що воно відповідає її підходу до поєднання оборонної політики, технологічної переваги та інновацій союзників.

За даними видання, Коулмен фігурував у документах юридичної фірми Hogan Lovells Cadwalader про лобістську діяльність. Зокрема, фірма представляла інтереси компаній у питаннях систем виявлення дронів, виробництва напівпровідників і регулювання проєктів дата-центрів для штучного інтелекту; у деяких випадках робота стосувалася звернень до Пентагону.

Сам Коулмен, Hogan Lovells Cadwalader і Kinetica не відповіли на запити журналістів про коментарі. Точні функції Коулмена в Kinetica виданню встановити не вдалося.

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