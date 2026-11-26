У США фахівці Дитячої лікарні Лос-Анджелеса закликали дітей і дорослих перевірити, чи актуальні їхні планові щеплення, зокрема проти кору. Причиною назвали ризик ширших спалахів, якщо інфіковані люди потраплятимуть до громад із низьким рівнем вакцинації, повідомляє News-Medical.

Медичний директор із профілактики та контролю інфекцій Дитячої лікарні Лос-Анджелеса Майкл Сміт зазначив, що вакцинація є найефективнішим способом уникнути зараження та передавання вірусу іншим людям. За наведеними у матеріалі даними, дві дози комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи забезпечують 97% захисту від кору, одна доза — 93%.

Як передається інфекція

Кір поширюється повітряним шляхом, коли інфікована людина дихає, говорить, кашляє або чхає. Респіраторні краплі можуть зберігатися в повітрі та на поверхнях до двох годин. Понад 90% випадків інфекції припадають на людей, які не були імунізовані проти кору.

Серед характерних симптомів названо гарячку, кашель, нежить, почервоніння та сльозотечу очей. Через три-чотири дні після появи цих симптомів може виникнути червоний висип, що часто починається на обличчі та поширюється донизу.

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Дії після контакту з хворим

Якщо є підозра на кір у дитини, лікарі радять одразу зв’язатися з педіатром, ізолювати дитину в окремій кімнаті та не відправляти її до школи чи дитсадка. Перед візитом до лікаря або відділення невідкладної допомоги варто зателефонувати: через високу заразність кору медзаклади мають застосовувати спеціальні заходи інфекційного контролю.

Після контакту з інфікованою людиною лікар може запропонувати додатковий захист, зокрема введення антитіл проти кору. Це потрібно зробити невдовзі після контакту та до появи симптомів. Лікування самого кору здебільшого полягає у підтримувальній терапії, відпочинку та вживанні рідини.

У матеріалі також вказано, що приблизно кожна п’ята невакцинована людина з кором потребує госпіталізації. Серед можливих тяжких ускладнень — пневмонія, енцефаліт, який може призвести до ураження мозку та втрати слуху, підгострий склерозивний паненцефаліт і смерть.

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