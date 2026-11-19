Національні академії наук, інженерії та медицини США закликали посилити нагляд за безпекою з боку Федерального авіаційного управління США та армії після зіткнення регіонального літака American Airlines і військового гелікоптера поблизу Вашингтона. Огляд, замовлений Конгресом і оприлюднений 18 листопада 2026 року, засвідчив, що частина виявлених після катастрофи слабких місць у системі безпеки зберігається, повідомляє AeroTime.

Зіткнення сталося 29 січня 2025 року поблизу Вашингтона, США. Унаслідок аварії загинули всі 67 людей на борту двох повітряних суден. Новий звіт спирається на розслідування Національної ради з безпеки на транспорті США та містить 25 рекомендацій щодо роботи аеропорту, військових польотів і запобігання зіткненням у повітрі.

Розподіл трафіку та пропускна спроможність

Комітет дійшов висновку, що Федеральне авіаційне управління та армія США до катастрофи недостатньо розпізнавали й усували повторювані ризики зіткнень. Автори огляду рекомендували рівномірніше розподіляти рейси протягом години, щоб уникати пікових періодів руху, які створюють додаткове навантаження на диспетчерів.

Також комітет запропонував детальніше оцінити, як авіалайнери та гелікоптери використовують завантажений повітряний простір навколо Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Конгресу порадили вимагати публічної оцінки безпеки й пропускної спроможності аеропорту перед наданням дозволів на додаткові рейси.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекомендації для військових гелікоптерів

Для військових операцій комітет рекомендував стандартизувати підготовку для польотів у повітряному просторі Вашингтона та проводити регулярні перевірки навичок екіпажів. Під час оцінювання регулярних тренувальних польотів слід також зважати, чи можна виконати їхні завдання в інший час, іншим маршрутом, в іншому місці або за допомогою симуляції.

Звіт закликав прискорити розроблення стандартів і сертифікацію систем уникнення зіткнень для гелікоптерів, а після появи сертифікованих систем — запровадити вимоги щодо їх встановлення. Пріоритет пропонується надати гелікоптерам, які працюють поруч із літаками у завантаженому термінальному повітряному просторі. Також рекомендовано пріоритетно впроваджувати дисплеї та попередження ADS-B In для повітряних суден без систем запобігання зіткненням або тих, що діють там, де такі системи недоступні.

Після катастрофи Федеральне авіаційне управління обмежило рух гелікоптерів поблизу аеропорту та знизило погодинний ліміт прибуттів із 36 до 26. У січні 2026 року відомство повідомило про підвищення ліміту до 30 рейсів на годину після оцінки безпеки та посилення штату диспетчерської вежі. У травні 2026 року управління також заявило, що припинило застосовувати візуальне розділення гелікоптерів і літаків поблизу завантажених аеропортів, зобов’язавши диспетчерів використовувати радіолокаційне горизонтальне або вертикальне розділення.

Читай нас у