Адміністрація США запропонувала нові правила, які, за словами посадовців, мають запобігати шахрайству, усувати недоброчесних учасників і захищати людей, що користуються Medicare, Medicaid та страховими маркетплейсами Закону про доступне медичне обслуговування. Про це повідомляє STAT News.

Очікувана економія

Американські органи охорони здоров’я заявили, що нові правила можуть повернути платникам податків $90 млрд протягом наступного десятиліття. За даними посадовців Medicare, уся заявлена економія має походити з одного заходу — посилення аудитів планів Medicare Advantage. Водночас ці кошти, як зазначає видання, не пов’язують із припиненням завищення рахунків за хоспісну допомогу або поданням шахрайських заяв на медичне обладнання.

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Аудити планів

Запропоноване правило передбачає повторне запровадження норм часів адміністрації Джо Байдена, спрямованих на аудити планів Medicare Advantage. Ініціатива ще є пропозицією, а наведена сума становить прогнозовану економію, про яку заявляють американські посадовці.

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