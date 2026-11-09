У США запропонували вимагати п’ять дій із пошуку роботи для виплат — CNBC

Міністерство праці США запропонувало правило, за яким претенденти на страхові виплати з безробіття мали б щотижня виконувати та звітувати щонайменше про п’ять дій із пошуку роботи. Це було б умовою для отримання виплат, повідомляє CNBC.

Нові вимоги для заявників

Федеральне законодавство вже зобов’язує всі штати встановлювати вимоги щодо пошуку роботи для одержувачів допомоги з безробіття. Водночас штати самостійно визначають умови для отримання виплат та кількість необхідних дій.

До таких дій, залежно від правил конкретного штату, можуть належати подання заявки на вакансію, створення профілю на сайті пошуку роботи або участь у професійному нетворкінговому заході. За даними старшої директорки з економічної безпеки та трудових переходів National Employment Law Project Мішель Евермор, нині лише чотири штати вимагають щонайменше п’ять таких дій на тиждень, а інші встановлюють нижчий поріг.

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Аргументи сторін

Адміністрація президента Дональда Трампа пояснила ініціативу прагненням посилити підзвітність і доброчесність спільної федерально-штатної системи страхування на випадок безробіття. Міністр праці Кіт Сондерлінг заявив, що правило має допомогти людям швидше знайти роботу та забезпечити ефективніше використання коштів платників податків.

Для громадського обговорення проєкту правила відведено 60 днів. Евермор вважає, що зміни ускладнять доступ до виплат для багатьох безробітних. За її словами, штатам доведеться оновлювати анкети заявників і технологічні системи, а в багатьох випадках — також законодавство.

Пропозицію оприлюднили на тлі ринку праці, який економісти характеризують як ринок із низьким рівнем найму та звільнень. Частка безробітних, які не мають роботи понад шість місяців, у жовтні становила 27,6% проти 20,5% трьома роками раніше.

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