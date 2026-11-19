Міністерство внутрішньої безпеки США та Міністерство юстиції США оголосили про запуск нового координаційного центру для протидії кіберзлочинності в інтернеті. Його робота буде зосереджена, зокрема, на кримінальних шахрайських схемах і сексторшені — сексуальному шантажі в мережі. Про це повідомляє The Hill.

Співпраця держави та бізнесу

До ініціативи долучилися понад 30 федеральних відомств, а також сотні партнерів на рівні штатів і місцевої влади. Центр має поєднати державні структури з приватним сектором, щоб виявляти мережі кіберзлочинців, інформувати потерпілих і перешкоджати злочинним операціям.

У Міністерстві юстиції заявили, що новий механізм надаватиме слідчим інструменти для опрацювання скарг потерпілих та встановлення відповідальних мереж. Також він забезпечуватиме прямий зв'язок із приватними організаціями, здатними допомогти з інформуванням постраждалих, припиненням злочинної діяльності та технічною підтримкою.

За даними відомства, у роботі центру використовуватимуть інструменти на основі штучного інтелекту, які надаватиме приватна компанія TRM Labs.

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Указ президента і технічні збої

Президент США Дональд Трамп доручив кільком федеральним відомствам створити такий центр указом у березні. У документі він заявив, що кіберзлочини, шахрайство та хижацькі схеми позбавляють американські сім'ї заощаджень і шкодять молоді.

Запуск центру відбувся після серії технічних збоїв у США. Водночас влада заявляла, що не має ознак того, що ці перебої були наслідком кібератак. Під час слухань у Конгресі посадовці адміністрації також обговорювали збої, які торкнулися американського авіасполучення, фінансових установ і Агентства національної безпеки.

Шахрайство із застосуванням ШІ

Кіберзлочинність і схеми сексуального шантажу викликають дедалі більше занепокоєння на тлі розвитку штучного інтелекту. ФБР минулого тижня повідомило, що північнокорейські хакери за останні 18 місяців викрали понад 400 мільйонів доларів у криптовалюті. Видання також зазначає, що провідні компанії у сфері ШІ публічно повідомляли про випадки, коли їхні ще не випущені моделі самостійно здійснювали злами інших компаній.

У 2025 році в США підписали закон Take It Down Act, який криміналізував публікацію в інтернеті сексуально відвертих зображень, створених за допомогою діпфейків. У квітні за цим законом зафіксували перший вирок.

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