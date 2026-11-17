У Мексиканській затоці приблизно за 25 миль від узбережжя Флориди навмисно затопили колишній океанський лайнер SS United States. Судно, яке лягло на дно поблизу міста Дестін, стало найбільшим у світі штучним рифом, повідомляє Jerusalem Post.

Контрольоване затоплення розпочалося приблизно о 13:00 і тривало дев’ять годин, хоча спочатку процес розраховували завершити орієнтовно за годину. Лайнер опинився на піщаному дні на глибині близько 180 футів. Він став 21-м і найбільшим об’єктом Florida Panhandle Shipwreck Trail — маршруту затонулих суден, що простягається від Пенсаколи до Порт-Сент-Джо.

Новий об’єкт для дайверів

SS United States перевищує за довжиною попереднє найбільше судно на цьому маршруті — затоплений авіаносець USS Oriskany — майже на 80 футів. За даними туристичного департаменту округу Окалуса, верхня палуба лайнера може розташовуватися на глибині 55–60 футів. До неї зможуть дістатися рекреаційні дайвери з сертифікатом open-water, однак доступ залежатиме від остаточного положення корпусу, течій, видимості та місцевих правил безпеки.

У 2024 році лайнеру загрожувало виселення з філадельфійської верфі, де він перебував 30 років. Після цього округ Окалуса запропонував 1 млн доларів за судно. На початку 2025 року його відбуксирували з Філадельфії до міста Мобіл в Алабамі, де з нього вилучили небезпечні для морського середовища матеріали.

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Історія лайнера та рифу

SS United States завдовжки 990 футів був більшим за «Титанік» і під час морських випробувань розвинув швидкість 44 милі на годину. Через падіння пасажиропотоку після поширення комерційної авіації судно вивели зі служби 1969 року, менш ніж через два десятиліття океанських рейсів.

Науковці очікують, що новий риф швидко почне приваблювати морських мешканців. Професор морських наук Університету Флоридської затоки Майкл Парсонс зазначив, що риби можуть збиратися біля штучного рифу впродовж годин або днів, а бактерії та водорості оселяться на корпусі майже відразу. На маршруті затонулих суден уже фіксували луціанів, груперів, серіол, риб-ангелів, барракуд, морських їжаків і корали.

Некомерційна організація SS United States Conservancy також планує створити у Флориді музей поблизу місць відправлення дайверів. Дві великі димові труби лайнера демонтували та планують включити до музейної експозиції.

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